Prefeitura de São Manuel exige comprovante de vacinação contra Covid para entrada em prédios públicos

A prefeitura de São Manuel publicou um decreto nesta quinta-feira (11) que estabelece a obrigatoriedade de comprovação de esquema vacinal completo (com as duas doses) contra a Covid-19 para ingresso nos prédios públicos municipais, a partir da próxima terça-feira (16).

Tanto servidores públicos, estagiários, prestadores de serviço, fornecedores e visitantes, devem apresentar o comprovante, junto ao documento oficial com foto. O ingresso de pessoas sem o comprovante deve ser feito mediante apresentação de relatório médico justificado.

A medida foi estabelecida pela prefeitura principalmente por conta do jovem de 19 anos que morreu de Covid no município, no dia 5 de novembro. Ele não havia se vacinado com as doses da vacina.

O jovem chegou a ser internado no Hospital das Clínicas com complicações, mas não resistiu. Diante da situação, a prefeitura fez um alerta sobre os faltosos na imunização.

Segundo a Secretaria de Saúde em relatório emitido nesta quinta-feira (11), são mais de 3 mil pessoas que estão com a segunda dose atrasada.

