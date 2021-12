Prefeitura de São Manuel abre processo seletivo para contratação de Professores

Nesta quarta-feira, 08, foram abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação por prazo determinado de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Professor de Educação Básica I (PEB I), Professor de Educação Física (PEB II), Professor de Inglês (PEB II) e Professor Especialista em Psicopedagogia.

As inscrições estão sendo realizadas via internet no endereço eletrônico www.aplicativagestao.com.br até o dia 17 de dezembro. Para candidatos com deficiência ou condição especial, há um formulário no edital do certame (Anexo III) que deverá ser preenchido e enviado com cópia do laudo médico para o e-mail [email protected]

As provas escritas serão aplicadas no dia 09 de janeiro de 2022 em locais e horários que serão divulgados previamente nos sites www.aplicativagestao.com.br e www.saomanuel.sp.gov.br.

Confira o edital de abertura na íntegra neste link: https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1350/.

