Prefeitura de Lençóis Paulista decide cancelar Facilpa

A Prefeitura de Lençóis Paulista decidiu cancelar a edição deste ano da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa), prevista para ocorrer entre o final de abril e o começo de maio, em razão do quadro atual da pandemia. A medida atende a recomendação feita pelo Comitê de Combate à Covid-19, que alegou “insegurança sanitária” para a realização do evento.

A empresa que venceu licitação para promover quatro edições da Facilpa foi oficialmente comunicada sobre a decisão na esta sexta-feira (18). Segundo a prefeitura, ela receberá o valor pago ao município para explorar o evento este ano e ficará responsável por organizar as três edições seguintes. O prefeito Anderson Prado (DEM) conta que, além do Comitê, consultou a Câmara Municipal antes de optar pelo cancelamento.

“Faço isso com tristeza, haja vista que será o terceiro ano sem as grandes festividades que celebram a grandeza de Lençóis Paulista no seu aniversário de emancipação. As autoridades sanitárias do município recomendaram a não realização devido à insegurança sanitária. Esperemos a Facilpa de 2023, que será grandiosa e inesquecível. Mas, ainda, é momento de segurança, monitoramento e precaução”, declarou.

“Até aqui, Lençóis Paulista foi referência no combate ao coronavírus, com medidas sanitárias, tributárias e sociais que permitiram que a cidade atravessasse os piores momentos da pandemia. Então, de forma cautelar, escolho acatar a recomendação do Comitê que, até agora, com interesse na vida e na saúde, permitiu que superássemos os grandes obstáculos impostos pela Covid-19”, complementou o prefeito.

Quando a Prefeitura de Lençóis abriu licitação para contratar empresa para realizar a Facilpa, em outubro do ano passado, a cidade não tinha morador internado no hospital local em razão da Covid. “É um evento para celebrar não apenas os 164 anos da cidade, mas a retomada de nossas vidas”, disse Prado na ocasião. A Feira não ocorreu em 2020 e 2021 em razão da pandemia. Nesta quinta (17), Lençóis somava 16 pessoas hospitalizadas em razão da doença.

