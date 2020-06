 Prefeitura de Bauru começa a fazer testes de Covid-19 em pessoas com sintomas de gripe

A prefeitura de Bauru (SP) começou nesta segunda-feira (8) a testagem de pessoas que procurarem unidades de saúde com sintomas gripais.

Serão submetidas ao teste rápido por meio da coleta de secreções do nariz ou garganta pessoas que apresentarem esses sintomas a pelo menos 3 dias, como explica o Ezequiel Santos, diretor da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

“Esse tipo de exame pode ser feito até antes do teste rápido a partir de uma gota de sangue, ele já identifica a presença do vírus entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, enquanto que o outro é necessário pelo menos 10 dias do aparecimento do sintoma.”

Os testes estarão disponíveis em quatro unidades básicas de saúde. São elas: UBS Geisel, UBS Mary Dota, UBS Bela Vista e UBS Vila Falcão. A meta da prefeitura é ampliar essa testagem também nas Unidades de Pronto-atendimento e no Posto Avançado Covid-19 (PAC).

“A maior testagem, a testagem em massa, é importante para definir o impacto do vírus na cidade, como ele está se disseminando e em qual grau, e assim definir as medidas de enfrentamento de forma mais adequada”, completa o diretor.

Os 15 mil kits de testes rápidos foram adquiridos pelo município no valor de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,8 milhão repassados pelo governo do estado e R$ 600 mil de emendas parlamentares.

Os servidores da secretaria de saúde passaram por treinamento teórico e prático na semana passada para aplicação dos testes.

