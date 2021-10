Prefeito recém-eleito em eleição suplementar é cassado em Anhembi

A decisão, que também atinge o vice da chapa, Alexandro da Silva, o Alex Lambari (PTB), é em primeira instância e ainda cabe recurso. Procurado pelo g1 , Motinha não retornou as ligações.

Com a decisão da juíza eleitoral Larissa Gaspar Tunala, Motinha fica inelegível por oito anos e terá de pagar uma multa de R$ 53 mil. A decisão também determina que os autos sejam enviados para que o Ministério Público tome medidas nas esferas civil e criminal.

Os eleitores de Anhembi tiveram que voltar às urnas no último domingo porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impediu a posse do prefeito reeleito no ano passado para o 2º mandato, Miguel Machado (PSDB), porque ele havia sido cassado por improbidade administrativa.