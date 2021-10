Praça de pedágio na Rodovia Geraldo de Barros em São Pedro começa a operar neste sábado

A nova praça de pedágio na Rodovia Geraldo de Barros entre São Pedro (SP) e Santa Maria da Serra (SP) começa a funcionar a partir deste sábado (16), às 0h (confira abaixo a tabela de valores). A cobrança fica no quilômetro 215 + 100 metros, no limite de São Pedro.

O credenciamento pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e Secretaria de Logística e Transportes ocorre após a Eixo SP cumprir com melhorias no pavimento e na sinalização da pista, além da estrutura de serviços oferecida, inseridas no Programa Intensivo Inicial (PII).

O valor da cobrança manual para carros de passeio é de R$ 6,40 e para motocicletas R$ 3,20, e varia para outros veículos conforme a quantidade de eixos. No caso da cobrança automática há um desconto para os usuários, conforme a tabela abaixo.

Tarifas de pedágio da praça São Pedro 2, na Rodovia Geraldo de Barros Categoria Tipo Eixos Manual Automática CAT 1 Automóvel, Caminhonete, Tricíclo, e Furgão 2 R$ 6,40 R$ 6,08 CAT 2 Caminhão leve, Micro Ônibus, ônibus, Caminhão Trator e Furgão 2 R$ 12,80 R$ 12,16 CAT 3 Caminhão Trator, Caminhão Trator com semi reboque e Ônibus. 3 R$ 19,30 R$ 18,33 CAT 4 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 4 R$ 25,70 R$ 24,41 CAT 5 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 5 R$ 32,10 R$ 30,49 CAT 6 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 6 R$ 38,50 R$ 36,57 CAT 7 Automóvel ou Caminhonete com semi reboque. 3 R$ 9,60 R$ 9,12 CAT 8 Automóvel ou Caminhonete com reboque. 4 R$ 12,80 R$ 12,16 CAT 9 Motociclista, Motoneta e bicicleta a motor 2 R$ 3,20 –

Outras duas praças de pedágio começaram a operar na região no fim de julho. As cobranças acontecem nas rodovias SP-304 e SP-308, entre Piracicaba e os municípios de São Pedro (SP) e Charqueada (SP), respectivamente.

Todas as praças de pedágio contam com lombadas eletrônicas nas pistas automáticas e mistas. A velocidade estabelecida na região que abrange as praças é de 40 km/h.

Descontos progressivos

Motoristas que viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP têm descontos por uso contínuo. O Desconto de Usuário Frequente (DUF) está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio.

Na prática, o desconto para veículos de passeio (categoria 1) começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário.

A redução progressiva ocorre até a 30ª viagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na viagem anterior, até atingir a Tarifa Mínima determinada para a Praça de Pedágio, dentro de um mesmo mês calendário.

A partir da 31ª viagem no mês, a Tarifa Mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês calendário. Os valores serão descontados automaticamente para o pagamento da fatura enviada pela operadora da tag instalada no veículo.

Desconto de 5% nas pistas automáticas

Além do desconto progressivo, os usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas automáticas com as tags nas rodovias da Eixo SP têm 5% de desconto no pagamento das tarifas, com os valores da tabela acima.

O benefício de 5% para veículos na categoria 1 é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF.

Concessão