Postos de saúde de São Manuel farão cadastro para castrar animais

A Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel, através da Unidade de Vigilância Ambiental (UVA), vai fazer o cadastro de cães e gatos que serão encaminhados para castração gratuita. O serviço será prestado após conclusão de licitação que prevê realizar o procedimento em cerca de 800 animais.

O cadastro poderá ser feito no período de 10 a 28 de fevereiro, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, nos postos de saúde do município (Postão da Vila Industrial no dia 10, Distrito de Aparecida no dia 11, Jardim Santa Mônica no dia 12, Vila Rica no dia 13, Vila São Geraldo no dia 14 e CDHU I no dia 17.

Entre os dias 19 e 21 e de 26 a 28, o cadastro será realizado na sede da UVA.

DOCUMENTOS

Os documentos necessários são número do Cadastro Único, CPF, documento com foto, comprovante de endereço atualizado, carteirinha de vacinação do animal e o peso do animal. Informações pelo telefone (14) 3841-4403.

