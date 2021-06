Posto de combustíveis abandonado explode durante desmontagem em Jaú

De acordo com informações da Polícia Militar, a estrutura do posto estava sendo desmontada, quando uma faísca atingiu o respiro de um dos tanques de combustíveis, provocando a explosão.

O posto fica no final da Avenida Brasil e as imediações foram interditados pela Defesa Civil. Ainda segundo a PM, nenhum técnico acompanhava o desmonte da estrutura.

Além de Defesa Civil e PM, estiveram no local o Corpo de Bombeiros e representantes da prefeitura. As polícias Civil e Científica também foram acionadas para investigar as causas do acidente.

