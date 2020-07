Polícia prende suspeito de esfaquear três homens e fugir com o carro em Areiópolis; dois morreram

Crime aconteceu na noite de segunda-feira (6) em um sítio, depois que o suspeito pegou carona com uma das vítimas. Polícia Civil investiga o caso.

A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (7) um homem suspeito de esfaquear três pessoas e fugir com o carro delas na noite anterior em Areiópolis (SP). Duas das vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado por homicídio qualificado e roubo, o irmão de uma das vítimas acionou a polícia depois de encontrá-la caminhando por uma estrada de terra da cidade, com ferimentos de faca.

A vítima de 20 anos foi levada ao pronto-socorro e contou aos policiais que havia saído de carro com o tio dele e um outro homem, um idoso de 68 anos. Além disso, teria dado carona para um jovem de 18 anos à pedido do tio, até o sítio onde ele morava.

No entanto, ainda de acordo com o relato à polícia, quando chegaram ao local, o jovem esfaqueou os três homens. O idoso foi golpeado no peito e morreu no local.

Já o motorista fugiu para dentro da casa, onde encontrou a companheira do suspeito com as malas prontas para viajar. Segundo o homem relatou à polícia, ela teria pedido para que ele se escondesse no curral.

A vítima explicou à polícia que ficou no local por cerca de 30 minutos e saiu caminhando pela estrada de terra, onde encontrou o irmão. O tio dele, que também tinha sido ferido na ocorrência, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira na estrada de terra, a cerca de 500 metros do local do crime.

A Polícia Civil esteve no sítio e periciou a propriedade. O carro das vítimas foi localizado pela polícia, abandonado e queimado.

O suspeito e a companheira foram encontrados na rodoviária de São Manuel, onde foram presos. A ação foi feita pelas polícias Civil e Militar.

