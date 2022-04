Polícia flagra carro a 217 km/h na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária flagrou na tarde desta quinta-feira (14) um veículo trafegando a 217 km/h na Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). No local, o limite de velocidade é de 120 km/h.

Segundo a polícia, o flagrante foi registrado por volta das 16h20, já durante a vigência da Operação Paixão de Cristo, que prevê um esquema mais rigoroso de policiamento nas estradas por conta do aumento do tráfego de veículos provocado pelo feriado prolongado.

De acordo com informações da polícia, o flagrante foi realizado através de um radar portátil, mas o motorista não chegou a ser abordado pelos policiais. No entanto, ele será autuado.

Por trafegar em velocidade acima de 50% do limite do trecho, a infração é considerada gravíssima e com grau multiplicador de três vezes.

O valor da multa nesse caso é de R$ 880,41, com adição de sete pontos à carteira de habilitação. Já em caso de reincidência na mesma infração dentro de um período de 12 meses, esse valor é dobrado e a multa passa a custar R$ 1.760,82.

