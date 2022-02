Polícia Federal prende três em flagrante por comprar e distribuir notas falsas na região

Segundo a Polícia Federal, dois dos suspeitos receberam o dinheiro falsificado em Bauru e o outro em Igaraçu do Tietê; cédulas pareciam verdadeiras, mas tinham todas o mesmo número de série.

A Polícia Federal (PF) de Bauru (SP) prendeu três suspeitos em flagrante no centro-oeste paulista pelo crime de aquisição e distribuição de dinheiro falsificado. As prisões aconteceram nos últimos dias de janeiro, mas foram divulgadas nesta quinta-feira (3). Dois dos suspeitos foram presos em Bauru e o outro em Igaraçu do Tietê (SP).

Policiais federais contaram com a colaboração de empresas do setor de encomendas e transportes e monitoraram a entrega das cédulas. As prisões aconteceram durante fiscalização e inspeção dos conteúdos na presença dos recebedores.

Nos três casos, foram encontradas nas encomendas cédulas falsas de R$ 10, R$ 50 e R$ 100, totalizando o valor de R$ 3,6 mil. As investigações tiveram apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da PF.

Segundo a PF, as notas apreendidas tinham características similares às verdadeiras, simulando até mesmo seus elementos de segurança. No entanto, todas as cédulas repetiam o mesmo número de série, o que não ocorre com notas verdadeiras.

Os suspeitos foram indiciados pelo crime de moeda falsa, previsto no Código Penal, e poderão ser condenados a até 12 anos de reclusão. Todos ficaram presos e aguardam audiência de custódia.

Fonte: G1

