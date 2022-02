Polícia Civil prende em flagrante homens que furtaram equipamentos e cabos de fábrica desativada em Anhembi

Os Policiais Civis Marcos Franco e Luciano Piazza, integrantes do Grupo de Investigação em Área Rural, flagraram nesta segunda-feira, dia 07, durante o policiamento preventivo especializado rural, três homens no momento em que deixavam uma fábrica desativada. O fato ocorreu no Distrito de Pirambóia em Anhembi.

O flagrante ocorreu após cortarem a cerca e furtarem grande quantidade de materiais ferrosos do interior do estabelecimento. Ao perceberem a aproximação da viatura do GIAR, os criminosos deixaram o local em alta velocidade em uma caminhonete preta e uma perua Belina de cor prata.

Após breve acompanhamento, os policiais civis abordaram e deram voz de prisão aos dois ocupantes que estavam no interior da caminhonete. Diante da gravidade do caso, os policiais civis compartilharam as informações com os Policiais Militares que estavam em serviço na cidade de Anhembi.

No período da tarde o terceiro homem foi localizado e preso pelos militares. Além da participação no furto da fábrica, pesava contra este último um mandado de prisão pela prática do crime de roubo a outra propriedade rural, cuja investigação e inquérito também foram de competência do GIAR da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu.

A Polícia Civil diz que os dois primeiros detidos são conhecidos nos meios policiais pela prática de crimes. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial, Delegado Dr. Geraldo Franco Pires, ratificou a voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de furto aos 3 homens presos e também determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de captura de procurado em desfavor do terceiro homem preso.

Após a conclusão dos trabalhos de Polícia Judiciária, todos foram encaminhados à Cadeia Pública de Itatinga. Os homens permanecerão à disposição da justiça.

