Polícia Civil identifica homem que danificou túmulos em Pratânia

A Polícia Civil deteve na manhã desta quarta-feira (11) homem de 24 anos suspeito de danificar, no último dia 6, mais de dez túmulos em um cemitério localizado no Conjunto Habitacional, em Pratânia. A ação contou com apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

O suspeito foi identificado após trabalho de investigação dos agentes da delegacia do município, que iniciaram as diligências imediatamente após registro do crime. Na ocasião, representante do cemitério informou que vândalos invadiram o local e quebraram tampas e enfeites de lápides.

As equipes conseguiram localizar o homem em sua casa, no centro da cidade. Ele confessou a autoria dos danos dos 14 túmulos e informou que praticou os crimes na companhia de outras três pessoas, sendo dois adolescentes, com quem teria consumido entorpecentes e bebidas alcoólicas no local.

Após prestar depoimento na delegacia de Pratânia, o jovem foi liberado. A Polícia Civil prossegue com as investigações.

