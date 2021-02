Polícia Civil de São Manuel recupera objetos furtados e prende suspeito de tráfico

Nas últimas 24 horas a policiais civis de São Manuel realizaram três ocorrências com resultado positivo para a sociedade. Sob o comando do delegado da cidade, Dr Julião, os policiais Marcelo, André, Guiari, Claudio, e Marcos, através de investigações e diligencias no bairro Canepele , localizaram 394 pedras de crack embaladas prontas para venda e 35 pinos de cocaína.

Um suspeito foi preso e encaminhado ao SIG, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes e encaminhado a Cadeia Publica de Itatinga.

Já no Jardim Brasil, os policias identificaram o autor do furto de um Notebook na Radio Clube de São Manuel, após escalar o muro e entrar pelo telhado. Durante as diligencias foi localizado o notebook escondido em matagal próximo ao bairro Jardim Brasil. O suspeito irá responder ao processo em liberdade.

Durante a manhã desta quinta-feira, 25, a equipe do SIG, dando continuidade às diligências realizadas, visando o esclarecimento de furtos ocorridos recentemente, identificou um suspeito, com o qual apreendeu-se um televisor marca Sony 42 polegadas que fora subtraído do Bar do Bocha centro da cidade.

O autor confessou o crime e foi liberado para responder ao processo.