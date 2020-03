Um planador caiu em Bauru na tarde desta terça-feira (10), em uma área próxima ao IPMet da Unesp de Bauru. Uma das asas se desprendeu e caiu no trevo da Eny. Os dois ocupantes do planador passam bem. Equipes de resgate, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão no local.

Segundo testemunhas, os ocupantes do planador pularam de paraquedas assim que a asa desprendeu, portanto, antes da aeronave sem motor cair.

Fonte: Jcnet