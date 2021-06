Piora nos casos de Covid adia eleições suplementares em Anhembi

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou nesta terça-feira (15) a suspensão e o adiamento das eleições suplementares de Anhembi (SP) que seriam realizadas no próximo dia 4 de julho. O pleito foi remarcado para o dia 1º de agosto, próxima data prevista no calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).