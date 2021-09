Parte de muro de empresa desaba e mata pedestre na área central de Jaú

Conforme apurado, Paulo Sérgio Ananias estava passando pela rua Amaral Gurgel, quando foi atingida pela estrutura que é uma antiga casa de massas. A vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

O corpo foi levado para o IML. Velório será na noite desta sexta-feira (24) e o enterro neste sábado (25) no Cemitério Municipal.

Parte do muro também caiu sobre um caminhão que estava parado. Não havia ninguém no veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas no local e pretendem demolir a obra o quanto antes para evitar novos desmoronamentos. A Defesa Civil verificou que foram retiradas vigas de sustentação, o que pode ter levado à queda do muro.