Pardinho poderá ter bloqueio na entrada do município durante ‘feriadão’ em São Paulo

Pardinho poderá ter novamente bloqueios educativos nas entradas do município. A informação foi dada nesta quinta-feira (21), pelo Presidente da Câmara, Cristiano Alves e pelo Prefeito, Dito Rocha.

As lideranças da cidade tiveram na Prefeitura uma reunião o Capitão Cunha, representante da Polícia Militar, para discutir o assunto. Há uma preocupação muito grande no município com o surgimento de novos casos de coronavírus.

O bloqueio visa aumentar o isolamento social de Pardinho, uma vez que o feriado prolongado em São Paulo pode ocasionar a presença de muitas pessoas da capital paulista, epicentro do coronavírus do Brasil.

Pardinho, notadamente é um polo turístico no interior por conta de suas belezas naturais. É comum a cidade ser visitada por centenas de pessoas a cada fim de semana.

“Nos reunimos com o Capitão Cunha para solicitar o apoio da Polícia Militar em realizar novos bloqueios de orientação para o isolamento social. Pardinho é um município de interesse turístico, mas todas as atividades do setor estão suspensas. Temos uma topografia privilegiada, que atraí pessoas de outros municípios”, disse o Presidente da Câmara Cristiano Camargo.

Atualmente não existe um decreto que proíbe o direito de ir e vir em Pardinho. Nesse sentido, a Prefeitura pede para que as pessoas evitem o município, uma vez que as atrações naturais, de aventura e gastronômicas estão fechadas.

“Com o apoio da Polícia Militar vamos intensificar as orientações, principalmente após a antecipação dos feridos na capital paulista”, completou Camargo.