Pardinho deve receber novos recursos para obras de infraestrutura

O Prefeito de Pardinho, Dito Rocha, esteve nesta quinta-feira (10) no Palácio dos Bandeirantes, na Capital Paulista, buscando recursos para o nosso município. Ele foi acompanhado do Presidente da Câmara Municipal, Cristiano Rocha, que vem intensificando a interlocução entre o Município e Governo do Estado.

Ambos foram recebidos por Ricardo Pinheiro Santana, da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios. Em pauta um recurso no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), que poderá ser investido na infraestrutura de Pardinho.

Recentemente foi publicado no Diário Oficial do Estado uma emenda parlamentar de indicação do Estadual Rodrigo Gambale. A oficialização se deu após intermediação do Presidente da Câmara, Cristiano Camargo.

O valor é de 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Esse recurso também será investido na infraestrutura do nosso município.

Fonte: Prefeitura Pardinho