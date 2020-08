Parceria viabiliza 400 casas para São Manuel

A Secretaria de Estado da Habitação assinou de forma digital, na sexta-feira (14), convênios com seis cidades paulistas para a construção de 1.676 moradias pelo Programa Nossa Casa, na modalidade Preço Social.

Essa medida articula municípios e a iniciativa privada com o objetivo de construir moradias populares, a preços abaixo do valor de mercado, para atender famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 3.135,00). Na região, São Manuel (69 quilômetros de Bauru) será beneficiada com 400 unidades.

As prefeituras fazem a oferta dos terrenos e, por meio de licitação pública, será definida a empresa privada responsável por desenvolver o empreendimento.

As vencedoras construirão as unidades e destinarão parte delas a preço social. O restante das moradias será comercializado pela empresa a preço de mercado.

Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, os beneficiados receberão subsídios de até R$ 40 mil da Agência Casa Paulista.

Será possível utilizar o FGTS e contar com subsídios federais. Os interessados podem fazer o registro de interesse para participar do programa pelo site http://www.nossacasa.sp.gov.br/.

Fonte: Jcnet