Painel de Comunicação e Marketing em São Manuel mostrará caminhos para empreendedores venderem mais no pós-pandemia

Encontro será quarta-feira, 13/7, às 19 horas, no Teatro Municipal de São Manuel

Empresários, comerciantes, profissionais liberais e também pessoas interessadas em empreender terão a oportunidade de conhecer as ferramentas e canais de comunicação e marketing mais usados atualmente e que podem ajudar a aumentar as vendas, principalmente em períodos desafiadores como o atual. Um painel com especialistas na área será realizado na próxima quarta-feira, 13, às 19 horas, no Teatro Municipal de São Manuel. O evento é gratuito e a promoção é da Associação Comercial e Empresarial (ACESM), com apoio do Grupo TEM MAIS (TV TEM e Portal G1), Prefeitura Municipal de São Manuel, Ciesp – Regional Botucatu e da agência Vias Digitais Comunicação e Marketing.

Estarão presentes Rodrigo Costa, executivo de negócios e Gabriel Candido, marketing planner, ambos do Grupo TEM MAIS; Leandro Rocha, jornalista, especialista em Comunicação nas Organizações e diretor da agência Vias Digitais Comunicação e Marketing e também Patrícia Dias, diretora titular do Ciesp – Regional Botucatu.

Os representantes do Grupo TEM Mais apresentarão todas as soluções disponíveis aos micro e pequenos empreendedores para que possam expor sua marca, seus produtos e serviços com foco em atingir potenciais clientes. Já Patrícia Dias, diretora titular do Ciesp, irá abordar como a Comunicação e a Transformação Digital tem ajudado as indústrias da região a melhorarem sua produtividade em até 50%. O Ciesp Botucatu tem, atualmente, um grupo de trabalho específico para propor soluções às demandas da indústria na área da Comunicação.

Números de abril de 2022, indicam que os brasileiros passam, em média, 10 horas e 8 minutos por dia na internet. Já nas redes sociais, são gastos, todos os dias, 3 horas e 47 minutos. O Instagram chegou, neste ano, a 122 milhões de usuários. Leandro Rocha, da Vias Digitais, vai explicar como essas ferramentas, se utilizadas com estratégia e planejamento, podem ser grandes aliadas de negócios em diferentes segmentos e tamanhos.

Na primeira parte do painel, cada palestrante terá 30 minutos para fazer uma breve apresentação e, no final, haverá um bate-papo em que eles farão perguntas entre si e também responderão a dúvidas do público presente.

Painel: Como aumentar suas vendas no pós-pandemia

Quando? 13/7

Local: Teatro Municipal de São Manuel

Horário: 19 horas

Entrada: GRATUITA

