Pai e filho morrem em acidente com três caminhões em rodovia de Avaré

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro seguia com o filho no banco do passageiro pela Rodovia Castello Branco quando bateu na traseira de outro caminhão e foi atingido pelo terceiro veículo.

Um caminhoneiro e o filho dele, de 6 anos, morreram em um acidente envolvendo três caminhões na Rodovia Castello Branco, em Avaré (SP), na noite desta quinta-feira (22).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Emerson Sanches Avelaneda, 31 anos, estava dirigindo o caminhão com o filho Heitor no banco do passageiro quando bateu na traseira de outro veículo, próximo ao quilômetro 260.

Sem conseguir desviar do acidente, um terceiro caminhoneiro bateu o veículo nos outros dois. Pai e filho foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade em estado grave e não resistiram aos ferimentos.

O motorista do terceiro caminhão também foi resgatado e levado à unidade médica em estado grave. O caminhoneiro que teve o veículo atingido na traseira não ficou ferido.

Fonte: G1