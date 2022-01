Paciente recebe alta após contrair Covid-19 e ficar seis meses na UTI no interior de SP

Foto: Santa Casa de Marília/Divulgação

Um paciente de 39 anos que contraiu Covid-19 recebeu alta da Santa Casa de Marília (SP) na quinta-feira (30) após seis meses de internação.

De acordo com a equipe de profissionais do hospital, antes de Fábio Renato Machado Vicenzote retornar para casa, foi necessário um processo de transição do cuidado para o programa Melhor em Casa.

Ainda segundo a equipe, Fábio precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi intubado, usou traqueostomia e, através de um projeto terapêutico, conseguiu uma recuperação satisfatória.

A partir de agora, o paciente terá continuidade em sua reabilitação com o atendimento de fisioterapia motora e respiratória, psicologia, equipe médica e de enfermagem, nutricionista e fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional.

Fonte: portal g1

Compartilhe esta notícia