Outback confirma chegada a Bauru e abre 105 vagas de emprego

Sucesso entre o público jovem, grupos de amigos e familiares, o famoso Outback Steakhouse anuncia a primeira unidade na cidade de Bauru, localizada no Boulevard Shopping Bauru, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers. Será o primeiro da macrorregião.

Com nome e decoração inspirados na Austrália e um atendimento descontraído e amigável, o Outback é reconhecido internacionalmente pelo alto padrão de qualidade. Entre as suas maiores especialidades estão a famosa cebola gigante Bloomin’ Onion e a deliciosa Ribs on the Barbie, costela de porco preparada em chama aberta, marinada com um mix de temperos secretos e coberta com o molho barbecue da casa.

“Estamos muito felizes e ansiosos com essa inauguração. O nosso estilo de atendimento e nossas opções de sabores únicos com certeza irão conquistar o público da região, superando as expectativas”, afirma Thayse Carvalho Maia, sócia-regional do Outback Steakhouse.

O superintendente do Boulevard Shopping Bauru, Marcelo Manton, destaca que o Outback era a operação mais pedida pelos clientes. “ A chegada do Outback no Boulevard Shopping Bauru nos deixa orgulhosos, afinal é uma marca muito amada e desejada pelos moradores da cidade. O restaurante, que é um dos mais pedidos pelos clientes, vai aquecer o varejo local, gerar empregos e atrair o público regional por sua reconhecida qualidade e tradição. A expectativa já é grande para esta inauguração”.

Vagas abertas

Com a chegada do Outback Steakhouse em Bauru, a rede abre um processo de seleção de candidatos para preenchimento de 105 vagas de trabalho para as equipes do salão e da cozinha. As oportunidades são para os períodos diurno e noturno e não exigem experiência prévia. Para participar do processo, os interessados podem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/outback. As outras fases do processo acontecem nas próximas semanas.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (pessoas com ensino médio/técnico completo) que tenham disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

“O ambiente de trabalho do Outback e o plano de carreira são excelentes motivos para se tornar um Outbacker. Por exemplo, atualmente cerca de 85% dos sócios-proprietários da marca vieram da operação – ou seja, da cozinha ou do salão – e cresceram na companhia”, explica Thayse.

Informações no site da 96 FM Bauru