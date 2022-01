Operação vai remover rocha que apresenta risco de queda em rodovia entre Santa Maria da Serra e Torrinha

Foto: Eixo SP/Divulgação

Uma grande rocha que corre risco de desmoronamento no trecho de serra da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre as cidades de Torrinha e Santa Maria da Serra (SP), vai ser removida durante operação que terá início nesta sexta-feira (21).

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (20) pela concessionária que administra o trecho da rodovia uma semana após uma vistoria atestar risco de queda de parte do paredão.

A avaliação foi feita por técnicos da concessionária, da Defesa Civil do Estado, da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Segundo a concessionária, a partir da identificação de instabilidade de bloco de rocha, os técnicos verificaram a necessidade de remoção da rocha. A rodovia seguirá interditada até a conclusão dos trabalhos.

A operação será iniciada com a abertura de um caminho de serviços, onde as equipes acessarão o topo da rocha para iniciar sua perfuração.

Embaixo, a rodovia receberá uma cobertura especial para a sua preservação. A estimativa para o desmonte e a retirada total dos fragmentos é de duas semanas. A concessionária não confirma a necessidade de implosão do bloco.

“É uma operação organizada com todos os critérios de segurança e programada para que o tráfego seja restabelecido o mais rápido possível. Em breve, os motoristas poderão voltar a circular pela SP-304, fundamental para os municípios que formam a serra do Itaqueri”, afirma Robinson Ávila, diretor-superintendente de Engenharia da concessionária.

Fonte: portal G1

