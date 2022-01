Ônibus de dois andares pega fogo em rodovia de Dois Córregos

Veículo pertence a uma empresa de Bauru (SP), que informou que os passageiros voltavam de uma viagem a Cabo Frio (RJ). Motorista identificou o problema no motor do sistema de ar condicionado; causas do incêndio serão investigadas.

Um incêndio destruiu um ônibus de dois andares no quilômetro 156 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, no trecho da serra próximo a Dois Córregos (SP). Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Rodoviária de Jaú (SP), o motorista parou o veículo no acostamento após um sensor indicar no painel uma pane. Em seguida, os 56 passageiros e os dois motoristas saíram do ônibus.

O veículo pertence a uma empresa de Bauru (SP) que informou que os passageiros voltavam de uma viagem a Cabo Frio (RJ), quando o motorista identificou o problema no motor do sistema de ar condicionado.

Segundo a empresa, um homem teve ferimentos em uma das pernas ao pular do veículo. A empresa também disse que a documentação estava em ordem e outro ônibus fez o transporte dos passageiros até Bauru.

Na tarde desta segunda, a empresa informou que o veículo será guinchado para depois passar por perícia. As causas do incêndio serão investigadas.

Fonte: G1

