Ônibus com trabalhadores da Bracell tomba na rodovia em Lençóis Paulista; um passageiro morreu

A empresa informou também que lamenta o ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos, além de colaborar com a investigação.

Confira a nota:

“A Bracell comunica que, na manhã do dia 04 de outubro, um ônibus com funcionários da Enesa, empresa terceirizada do Projeto Star, tombou na rotatória na rodovia Juliano Lorenzetti – LEP 060, próximo à entrada da empresa. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes médicas da Bracell e Projeto Star realizaram o imediato atendimento às vítimas. Ao todo foram 39 atendimentos entre vítimas leves e moderadas, uma vítima fatal e uma que se encontra em estado grave. As autoridades estão investigando as causas do acidente e a empresa está colaborando com as investigações. A Bracell lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos.”