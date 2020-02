Onça-parda é resgatada pela Polícia Rodoviária em Agudos; veja vídeo

Animal silvestre foi atropelado e encaminhado ao Cempas da Unesp de Botucatu

Uma onça-parda (puma concolor) foi resgatada pela Polícia Rodoviária, no km 313 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos, na manhã desta sexta-feira (28). Os policiais faziam um patrulhamento de rotina quando encontraram o bicho atropelado. O animal silvestre está em risco de extinção.

A onça foi resgatada com a ajuda da equipe do Zoológico de Bauru, que aplicou tranquilizante no animal.

Depois, ela foi encaminhada para tratamento no Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas), da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Botucatu. Trata-se de uma fêmea jovem.

Fonte: JCNet