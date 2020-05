Onça-parda atropelada em rodovia é enviada para tratamento em Botucatu

Uma onça-parda ferida foi resgatada na manhã deste sábado (9) após ser atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Bauru (SP).

A Polícia Rodoviária recebeu um chamado de que o animal ferido estava imóvel no canteiro central da rodovia e acionou equipes do Zoo de Bauru e do Corpo de Bombeiros para o resgate.

No local, os técnicos constataram que a onça estava com uma das patas traseiras quebrada. O animal foi levado para ser medicado no zoológico e depois será encaminho para a Faculdade de Veterinária da Unesp de Botucatu para o tratamento.

