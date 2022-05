Onça morre após ser atropelada em rodovia que liga Jaú a Barra Bonita

Animal silvestre foi localizado na pista com partes do corpo expostas após o atropelamento. Ainda não se sabe que tipo de veículo teria causado o acidente.

Uma onça morreu depois de ser atropelada na Rodovia Otávio Pacheco de Almeida, a SP-255, que liga Jaú (SP) a Barra Bonita (SP). O acidente foi registrado nesta terça-feira (3), no quilômetro 162 da rodovia.

De acordo com a concessionária, o animal silvestre foi localizado na pista com partes do corpo expostas após o atropelamento. A equipe informou que ainda não sabe que tipo de veículo teria causado o acidente.

A retirada da onça do local foi feita pela própria concessionária, que seguiu os protocolos estabelecidos pelo órgão ambiental do estado de São Paulo.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia