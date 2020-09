Onça flagrada ‘passeando’ pelas ruas de Cerqueira César será atendida pelo CEMPAS de Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Avaré (SP) foi chamado para fazer a captura. A onça chegou a entrar nos fundos do terreno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Benecdita Leite, mas não teve acesso ao interior do prédio. Os funcionários chamaram os bombeiros para fazer a captura.

De acordo com os bombeiros, equipes foram ao local onde a onça foi vista e fez a captura. O felino deve ser solto em área de mata. Equipes da Polícia Ambiental da Secretaria municipal de Meio Ambiente também foram acionadas na ocorrência.

Segundo a assessoria da prefeitura, o Secretário do Meio Ambiente informou que o animal está acuado e aguarda a equipe do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos de Botucatu (CEVAP – SP) com o tranquilizantes.

Fonte: G1