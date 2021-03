Multa para terrenos sujos em São Manuel começam a ser aplicadas hoje

O prazo dado pela Prefeitura de São Manuel para que proprietários de terrenos sujos realizassem a limpeza desses locais terminou nesta quarta-feira (3). A partir desta quinta (4), os donos de imóveis com mato alto e de construções e casas abandonadas com lixo orgânico e entulho, que representem risco à segurança e à saúde pública, receberão multa.

O valor é de R$ 965,09 para casas, R$ 1.085,73 para terrenos baldios e R$ 1.206,37 para estabelecimentos comerciais e empresariais, de recreação e entidades sem fins lucrativos.

Se a notificação não for atendida no prazo de 30 dias, a prefeitura irá fazer outra autuação, considerada de reincidência, e aplicar multa em valor correspondente ao dobro do previsto para cada caso.

Fonte: Jcnet