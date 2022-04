Mulher tenta entrar em Penitenciária com maconha sintética no forro da calcinha

Agentes de segurança da Penitenciária I “Tenente PM José Alfredo Cintra Borin” de Reginópolis apreenderam, no domingo (10), um pedaço de papel contendo k4, a maconha sintética. Flagrada pelo escâner corporal durante o período de visitação, esposa de um preso tentou entrar na unidade com a droga escondida no forro da calcinha.

O flagrante ocorreu às 9h30. No momento da revista, os servidores detectaram imagem suspeita na região pélvica da mulher. Questionada, ela disse que desconhecia o conteúdo ilícito.

Depois, alegou que outra visitante teria pagado R$ 200,00 para que ela entrasse na penitenciária com a droga, que seria entregue a outro detento e não ao marido dela.

Após a descoberta, a mulher foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

APARELHO DE BARBEAR

A Penitenciária II “Luiz Gonzaga Vieira” de Pirajuí também registrou apreensão de drogas, nesta segunda-feira (11). Agentes de segurança encontraram maconha em superfícies ocas dos cabos de dois aparelhos de barbear, enviados pela mãe de um detento.

A equipe localizou a droga durante vistoria realizada nas encomendas que chegam aos reeducandos. O estabelecimento penal registrou um boletim de ocorrência e instaurou procedimento interno para apurar o caso.

