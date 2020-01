 Mulher morre com suspeita de dengue hemorrágica na região de Bauru

Mulher morre com suspeita de dengue hemorrágica na região de Jaú Uma mulher de 39 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica na madrugada de sábado (25), em Pederneiras (SP).

Segundo apurado pela TV TEM, Karin Cristina Gandara Queiroz Vertuan estava internada na Santa Casa da cidade desde quinta-feira (23). Na quarta-feira (22), ela passou por atendimento na unidade e foi liberada ao demonstrar melhora no quadro.

A gerente administrativa da Santa Casa, Angela Kerche, afirmou que uma reunião será feita com a equipe que fez atendimento da paciente no dia do acontecimento junto com representantes da vigilância epidemiológica da cidade.

A prefeitura foi procurada para falar sobre o assunto, mas até a publicação não houve resposta.

A Santa Casa também afirmou que serão verificados os resultados de exames. A TV TEM teve acesso à declaração de óbito, onde consta “dengue do tipo C”, que é a forma hemorrágica da doença.

O documento também descreve como causas da morte choque hipovolêmico, que é a diminuição do fluxo sanguíneo, e o nível baixo de plaquetas no sangue. A paciente foi enterrada no cemitério municipal de Pederneiras (SP).

