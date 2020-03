 Mulher morre atropelada na Rondon em Bauru

Uma mulher morreu atropelada, no final da noite desta quarta-feira (4), no quilômetro 343 da rodovia Marechal Rondon, na entrada do Jardim Araruna, no sentido de direção ao Gasparini, em Bauru. O trânsito, em meia pista, ficou lento no local em função do trabalho de resgate do corpo e da Polícia Rodoviária.

Uma equipe da Concessionária ViaRondon informou que trata-se de uma pessoa do sexo feminino, mas a idade só seria possível calcular após a chegada da perícia técnica da Polícia Científica. O motorista do veículo que atropelou a vítima parou após o atropelamento. O registro da ocorrência segue em andamento.

Fonte: Jcnet