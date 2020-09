MP pede aumento da pena de condenado por estuprar e matar universitária

O Ministério Público informou nesta quarta-feira (2) que recorreu ao Tribunal de Justiça (TJ) para pedir o aumento da pena do condenado por estuprar e matar a universitária Mariana Bazza em Bariri (SP).

O crime aconteceu em setembro do ano passado, quando a jovem tinha 19 anos. Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, foi condenado no dia 25 de agosto a 40 anos, 10 meses e 18 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. A nova ação do MP foi feita na segunda-feira (31).

A condenação foi em primeira instância e o advogado de defesa do réu, Evandro Demétrio, informou que Rodrigo ainda não foi intimado da decisão do TJ para decidir se entra com recurso.

O Ministério Público e o Tribunal de Justiça informaram que não podem dar mais detalhes sobre o caso e o recurso pois está em segredo de Justiça.

Mariana foi estuprada e morta após receber ajuda de Rodrigo para trocar o pneu do carro. Ele foi condenado 11 meses após o corpo da jovem ter sido encontrado em um canavial, no dia 25 de setembro de 2019.

Rodrigo foi ouvido pela primeira vez na Justiça em 11 de agosto deste ano, na segunda audiência do julgamento. O procedimento foi feito por videoconferência por causa da pandemia do coronavírus. Ele prestou depoimento na penitenciária de Serra Azul, onde está preso.

