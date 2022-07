Motorista e bois morrem carbonizados após colisão entre caminhões em Igaraçu do Tietê

Acidente aconteceu na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado na madrugada desta quarta-feira (20). Outro caminhoneiro teve ferimentos leves.

Um caminhoneiro e dois bois que ele transportava morreram carbonizados após a colisão entre dois caminhões em Igaraçu do Tietê (SP). O acidente aconteceu na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado na madrugada desta quarta-feira (20).

Segundo informações dos bombeiros de Jaú, dois caminhões bateram de frente e com impacto um dos veículos, onde estavam os animais, pegou fogo. Uma das pistas da rodovia precisou ser interditada e até as 8h30 o trecho continuava parcialmente interditado.

O motorista do outro caminhão, que estava carregado com tintas, teve ferimentos leves. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia