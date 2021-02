Morre Padre Luiz Grillo por complicações de Covid-19

Morreu neste sábado, 06, o Padre Luiz Alcione Grillo, de 58 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular de Botucatu desde o dia 22 de janeiro, com Covid-19. A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Botucatu comunicou o falecimento no início da tarde de sábado.

O padre atuava na cidade de Pardinho, mas morava em Botucatu. Detalhes do sepultamento ainda não foram divulgados.

Além do padre Luiz, no último dia 31 a arquidiocese de Botucatu perdeu o Padre Sebastião dos Santos, também por Covid-19. Duas freiras do Convento Servas do Senhor de Botucatu também morreram após contrair coronavírus. A Irmã Maria Aparecida de Oliveira, de 97 anos, morreu dia 31 de janeiro e a Irmã Maria Nilda dos Reis, 80 anos, faleceu no último dia 04.

Veja a nota publicada pela arquidiocese: