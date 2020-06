Morre o Prefeito de Borebi, Antônio Carlos Vaca

O prefeito de Borebi Antônio Carlos Vaca morreu na manhã neste sábado (20). A informação foi confirmada por familiares e também pela assessoria de comunicação do Executivo. Com 73 anos, ele estava internado no Hospital da Unimed de Bauru com Covid-19.

Hospitalizado desde 22 de maio, Vaca teve o diagnóstico de coronavírus confirmado no último dia 1. Ele ainda teve uma piora do seu quadro ocasionada por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite da última quarta-feira (17).

O prefeito foi internado no Hospital da Unimed, no fim de maio, ao apresentar sintomas de Covid após viagem à Capital paulista, onde pode ter sido contaminado. Antes, ele foi atendido em Borebi e em um hospital de Lençóis Paulista.

Antônio Carlos Vaca está no terceiro mandato como prefeito de Borebi. Ele foi o primeiro chefe do Executivo, eleito em 1992, quando Borebi deixou de ser um distrito de Lençóis Paulista e passou a ser município.

Fonte: Portal JCNET