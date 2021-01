Morre aos 48 anos Padre Sebastião de Avaré por complicações de Covid-19

No início da manhã deste domingo, 31, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Botucatu comunicou o falecimento do Padre Sebastião dos Santos, que atuava na cidade de Avaré e contraiu Covid-19. Ele estava internado na UTI de um hospital particular de Botucatu.

O sepultamento será na cidade natal do padre, Cerqueira César, e não haverá velório.

A Arquidiocese de Botucatu divulgou ainda que o padre Luiz Alcione Grillo, que também contraiu a doença, encontra-se internado na UTI em hospital particular de Botucatu. Outro padre, que também está com covid-19 se recupera em casa. Já as das onze freiras do Convento Servas do Senhor de Botucatu que testaram positivo, quatro delas estão internadas no HC de Botucatu.

Veja a nota publicada pela arquidiocese:

“Comunicamos com pesar o falecimento do Revmo. Padre Sebastião dos Santos, Pároco do Santuário N.Sra. das Dores, de Avaré – SP, aos 48 anos de idade. Seu sepultamento ocorrerá hoje, 31 de janeiro, às 14h, no Cemitério Municipal de Cerqueira César – SP, e será restrito apenas aos seus familiares. Não haverá velório. Neste momento de dor, saudades e Esperança na Ressurreição, a Arquidiocese de Botucatu se une aos familiares, paroquianos e amigos.”