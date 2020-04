Moradores de São Manuel estão sem transporte coletivo após empresa cancelar serviço

População de São Manuel está sem transporte público a partir desta quinta-feira (16). A empresa que fazia o transporte cancelou o contrato com a prefeitura alegando que a redução de passageiros impossibilita a continuidade do serviço.

Segundo a empresa, antes da pandemia do coronavírus eram três ônibus que faziam o percurso de quatro linhas, com as medidas da quarentena, os ônibus foram reduzidos para dois, além disso, eram atendidas 7,5 mil pessoas por semana e na última semana foram apenas 350, o que teria motivado a empresa a rescindir o contrato com a prefeitura.

O diretor administrativo de São Manuel, Tácio Bertozo, informou que uma nova empresa vai passar a fazer o serviço a partir da próxima quarta-feira, dia 22 de abril.

“É uma empresa que venceu a licitação e ela teria 60 dias para começar o serviço, mas vai adiantar o início para atender a população. Mas durante esses cinco dias quem realmente tiver que sair de casa, aqueles trabalhadores de serviços essenciais, a gente pede que encontre alternativas porque é uma situação emergencial.”

