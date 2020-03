Mesmo com alerta sobre coronavírus, organização da Facilpa diz que a feira está mantida

A comissão organizadora da 43ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) se pronunciou neste sábado, 14, através desta nota oficial informar que a programação para a Feira deste ano segue normalmente, mesmo diante das notícias que envolvem o coronavírus.

Segundo a organização, faltando 45 dias do evento, 99% do trabalho está concluído e falta apenas a montagem da estrutura no Recinto de Exposições José Oliveira Prado, que fica pronta em 20 dias.

“A Facilpa está atenta aos avanços da doença e reforça a sua preocupação com o bem-estar da população, bem como o compromisso de proporcionar alegria e entretenimento à mesma”, diz trecho na nota.