Menino recebe imunizante errado ao ser vacinado contra a Covid-19 em Bauru

UBS Jardim Europa, em Bauru (SP) — Foto: Reprodução/Google Street View

Um menino de 12 anos recebeu o imunizante errado durante a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. O caso ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Europa, em Bauru(SP), na quinta-feira (10).

De acordo com o município, o menino recebeu a segunda dose da CoronaVac, quando, na verdade, deveria ser vacinado com a Pfizer, assim como na primeira dose.

Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que a mãe do menino foi comunicada e orientada sobre os procedimentos que deveriam ser adotados. O caso foi também notificado a Vigilância Epidemiológica e será remetido para a Secretaria Estadual de Saúde para análise da situação.

Ainda conforme a nota, a UBS do Jardim Europa acompanhará o paciente até que o Ministério da Saúde se posicione em relação ao caso. O estado de saúde do menino não foi informado.

Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, a intercambialidade de vacinas, ou seja, a aplicação de uma segunda dose diferente da primeira, não é recomendada. A nota técnica, publicada em julho de 2021, fundamenta a orientação considerando que não existem estudos de eficácia e segurança em larga escala.

No entanto, o Ministério autoriza o uso de diferentes imunizantes em situações de exceção, como diante à impossibilidade de aplicar uma segunda dose igual à primeira, seja por falta do mesmo imunizante no país ou por contraindicações específicas.

Apesar disso, o Ministério considera que todas as vacinas contra a Covid-19 objetivam a indução de uma resposta imune. Por isso, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir uma amplificação da resposta imune.

Fonte: Portal G1

Compartilhe esta notícia