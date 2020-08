Menina de 11 anos morre após ser picada por escorpião em Lins

Morreu, na madrugada desta terça-feira (18), uma menina de 11 anos que havia sido picada por um escorpião em sua casa, no bairro São João, em Lins. Ketlyn de Aguiar Brito foi picada pelo animal no domingo (16) e socorrida à Santa Casa da cidade. Devido à gravidade de seu estado de saúde, a garotinha foi transferida para o Hospital Estadual de Bauru. As informações são da Rádio Amiga Lins.

Na manhã desta terça-feira, a assessoria de comunicação da Famesp confirmou o óbito da paciente, ocorrido durante a madrugada. Segundo informações extraoficiais, o pai de Ketlyn estava trabalhando quando, por volta da 1h, ela acordou assustada e foi ao quarto dos pais, onde estavam dormindo a mãe e o irmão de 2 anos.

Ao retornar ao seu quarto para buscar um cobertor para dormir com a mãe, Ketlyn não teria percebido um escorpião ao lado de sua cama e acabou pisando no animal, sendo picada. Logo que percebeu, correu ao quarto da mãe que, posteriormente, identificou o animal e buscou socorro.

O corpo da menina está sendo velado no Velório de Lins e seu sepultamento será realizado nesta terça-feira (18), às 17h, no Cemitério São João Batista.

Fonte: Jcnet