Médico da Rodovias do Tietê morre por complicações da Covid-19

Faleceu nesta segunda-feira, dia 01, o Médico cardiologista Lourenço Daniel Zanardi, mais conhecido como Doutor Zanardi. Ele era Médico da Rodovias do Tietê, concessionária que administra as estradas na região de Botucatu.

Segundo informações, o médico foi vítima do novo coronavírus e suas complicações de acordo com o Hospital que estava internado. Zanardi tinha 73 anos e testou positivo para a Covid-19 no início de janeiro.

Ele foi internado em uma unidade hospitalar e transferido para UTI após agravamento da doença. Daniel Zanardi precisou ser entubado ainda no mesmo de janeiro com a piora em seu quadro respiratório por conta da doença.

Dr. Zanardi estava na linha de frente do atendimento da Rodovias do Tietê. Ele foi Secretário de Saúde de Hortolândia, conquistando várias Unidades de Saúde, UPAs e SAMU para a cidade. O profissional também foi candidato a Prefeito da cidade na última eleição.