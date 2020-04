Marília tem primeira morte confirmada por coronavírus

Caso não constava na lista de suspeitos do município. De acordo com a prefeitura, o idoso era diagnosticado com diabetes, cardiopatia e insuficiência renal crônica.

A Prefeitura de Marília (SP) confirmou nesta sexta-feira (3) a primeira morte por coronavírus. O paciente é um idoso de 83 anos que morava em Marília e morreu em Campinas (SP).

O caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde. De acordo com a prefeitura, o idoso era diagnosticado com diabetes, cardiopatia e insuficiência renal crônica.

Ele apresentou os sintomas no último dia 24 de março após ter contato com uma pessoa de São Paulo. Em seguida, foi hospitalizado a critério da família na cidade de Campinas, onde morreu no sábado (30).

A prefeitura ainda informou que o caso não constava na lista de suspeitos do município. Até o momento, a cidade contabiliza quatro mortes suspeitas que estão sob investigação.

O resultado do teste para Covid-19 foi divulgado nesta sexta. A prefeitura também divulgou mais um caso confirmado da doença. Com isso, o número de casos confirmados passa para 2, além de 68 suspeitos.