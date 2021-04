Mãe e filho de São Manuel morrem por covid-19 no mesmo dia

Triste coincidência em São Manuel

O município de São Manuel registrou nesta terça-feira, dia 20, mais duas mortes por coronavírus. O fato estaria dentro do cenário apresentado nessa pandemia, que infelizmente virou rotina, não fossem as vítimas mãe e filho.

Dirce Anselmo Rosa, de 68 anos e seu filho Waldir Rosa, de 50 anos, estavam internados na UTI e infelizmente vieram a óbito no mesmo dia. A Prefeitura de São Manuel confirmou ao Acontece o falecimento de ambos e lamentou profundamente o ocorrido.

O falecimento de ambos ocorreu com poucas horas de diferença. O filho foi internado no dia 10 e a mãe no dia 11 em leitos de enfermaria. Ambos precisaram ser intubados na UTI nos últimos dias.

O sepultamento de mãe e filho ocorreu na manhã de hoje. Nas redes sociais a triste coincidência foi lamentada.

“Como assim? 2 despedidas no mesmo dia Mãe e Filho, que vírus maldito é esse. Descanse em paz. Waldir Coelho e Dona Dirce. Adorávamos conversar sobre política e o coringão toda vez que nos víamos”, disse um amigo em publicação no Facebook.

São Manuel tem 77 óbitos por covid, segundo último boletim divulgado na noite de ontem. Desde o início da pandemia foram registrados 2977 casos.