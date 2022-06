Locutor de Rodeio Pedrinho Gobbo se destaca durante a Expo Conchas

Foto: Jornal nosso informativo (Pedrinho Gobbo veste Loja Rodeo Store e Chapéu Cury)

Foi realizada na última semana a Expo Conchas, que contou com shows, grande estrutura e estrelas do Rodeio no Brasil. O evento recebeu milhares de pessoas da região e outras partes do estado.

Entre os profissionais da festa um destaque especial para o Locutor de Rodeio Pedrinho Gobbo. Natural de Conchas, o talentoso comunicador contagiou o público que lotou a arena do evento em sua cidade natal durante as provas de montaria.

Além de Locutor em Rodeios, Gobbo também é radialista. Atualmente ele apresenta o Programa ‘Batidão Sertanejo’, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 17h00, pela Rádio Criativa FM (98,9).

Pedrinho é locutor desde 1998 e faz parte da equipe da Criativa FM há 11 anos, alavancando enorme audiência no horário para os amantes do sertanejo. Com a volta dos eventos e rodeios, Gobbo deve participar de outros rodeios pelo interior do estado ainda em 2022.

Foto: Jornal Nosso informativo

