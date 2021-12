Lobo-guará ferido é transportado de balsa para ser tratado em Botucatu

Foto – arquivo pessoal

Um lobo-guará ferido foi resgatado nesta quinta-feira (2) em uma fazenda de Paranapanema (SP). Os moradores disseram que encontraram o animal dentro de casa, em cima de um colchão, ao chegarem no local na noite de quarta (1º).

A família contou ao g1 que deixou o lobo fechado no quarto e acionou a Polícia Ambiental para fazer o resgate, mas o animal fugiu pela janela. Nesta quinta-feira (2), o lobo continuava na propriedade e dormiu em um barracão. Ele tinha um grande ferimento na parte de cima de uma das patas.

De acordo com a família, a Polícia Ambiental de Avaré alegou que não tinha viatura para resgatar o lobo-guará em Paranapanema. No entanto, a corporação informou que não fez o resgate porque os moradores já tinham chamado equipes da prefeitura para auxiliar no atendimento veterinário.

Durante a tarde, o município acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Itaí, que estava atendendo uma ocorrência no distrito de Campos de Holambra, em Paranapanema, para resgatar o bicho.

Os bombeiros foram até a fazenda e utilizaram uma gaiola de ovelha que tinha na propriedade para capturar o animal. Ele foi colocado na viatura e levado de balsa para o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas), da Unesp de Botucatu.

Segundo os bombeiros, o trajeto de balsa é mais rápido para chegar em Itatinga e, na sequência, a equipe seguiu para Botucatu.

A corporação disse ainda que o lobo-guará está bastante debilitado e que o ferimento na pata direita, com exposição de ossos, pode ter sido causado por uma armadilha ou luta com outro animal.

