Live em homenagem ao dia das mães, com o cantor Daniel, arrecadará doações para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú

Além do Amaral Carvalho, Fundo Social, Santa Casa de Jahu e Hospital Santa Therezinha de Brotas serão beneficiados

No próximo domingo, dia 10 de maio, a partir das 15h45, o cantor Daniel fará uma live em homenagem ao Dia das Mães. Música boa de diferentes momentos da carreira do cantor, desde a época que formava dupla com João Paulo, até os sucessos mais recentes farão parte da celebração, que terá transmissão ao vivo em seu canal, no Youtube, e também na TV Band, Rádio Band FM e Nativa FM.

Será uma ocasião especial para as mães, mas também para os que precisam nesse momento difícil. Nos dias antes do evento, no dia da transmissão e após a live, será possível fazer doações em dinheiro para o Hospital Amaral Carvalho pelo aplicativo da Ame Digital (veja abaixo como fazer para doar). O evento também fará arrecadação para os hospitais Santa Therezinha e Santa Casa de Jahu. O Fundo Social de Brotas será beneficiado recebendo doações, principalmente, de cestas básicas e itens de higiene e limpeza.

As doações serão revertidas, a partir das instituições, a pacientes e serão utilizadas no incremento de tratamentos dos centros hospitalares, além de beneficiar também famílias ativas no cadastra único, que vivem em situação de vulnerabilidade econômica em Brotas. “É gratificante saber que tenho uma missão incrível, uma missão tão bonita, e por meio da minha voz passar coisas boas como positividade, amor, carinho, felicidade. Vai ser um momento único pra mim, porque sempre tive essa consciência, mas nesse momento que estamos vivendo será mais intenso ainda. Espero estar sendo útil, um agente de paz, um agente de felicidade, e ela [a música] é nosso elo condutor”, declara Daniel.

Fundado em 1915, o Amaral Carvalho é um hospital filantrópico, referência em tratamento do câncer, comportando 41 especialidades, além de atender pediatria também. Somente no ano passado foram mais de 73 mil pacientes atendidos, sendo 513 de municípios do estado de São Paulo e de outros 490 municípios de todos os outros estados, além do Distrito Federal. Cerca de 80% dos mais de 370 mil atendimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. O Amaral Carvalho é o maior transplantador de medula óssea da América Latina e nessa pandemia do coronavírus, precisou aumentar significativamente seus gastos com a montagem de uma unidade especial para tratar pacientes oncológicos que venham a contrair a COVID-19.

COMO FAZER SUA DOAÇÃO AGORA:

– Vá até a loja de aplicativos do seu celular (para celulares Iphone, APP STORE e para celulares Android, GOOGLE PLAY) e baixe o aplicativo AME DIGITAL ;

– Depois de cadastrar seus dados pessoais e o cartão de crédito, escaneie o QR CODE do Hospital Amaral Carvalho:

https://api.amedigital.com/api/qrcode?qrcode=eyJ0eXBlIjoiUEFZTUVOVCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMDBlNjQxM2EtY2FhNi00ODBhLTk5MTctY2FiYTcwYWFkYmFhIn0=

COMO FAZER SUA DOAÇÃO NO DIA DA LIVE:

– Antes de começar a live, vá até a loja de aplicativos do seu celular (para celulares Iphone, APP STORE e para celulares Android, GOOGLE PLAY) e baixe o aplicativo AME DIGITAL ;

– O código para fazer a doação durante a live aparecerá na tela durante a transmissão. Daí, é só escolher a doação para o Hospital Amaral Carvalho e digitar o valor.

SERVIÇO:

LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, COM O CANTOR DANIEL, ARRECADA DOAÇÕES PARA FUNDO SOCIAL E HOSPITAIS AMARAL CARVALHO, SANTA CASA DE JAHU E HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE BROTAS

Dia 10 de maio

Domingo, às 15h45

Canal do Youtube Daniel